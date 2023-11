Sta facendo discutere sui social l’atteggiamento assunto nelle ultime ore da Angelica Baraldi nella Casa del Grande Fratello. “Ho voglia di fare la gatta morta stasera, perché decido io quando e se come farla. Non quando vogliono gli altri”, le parole della gieffina.

La reazione di Greta Rossetti non è tardata ad arrivare. L’ex tentatrice, tra le sue Instagram stories, ha così commentato: “Attenta, che se arriva la tigre poi ti mangia… Mirko, amore mio, ti prego fai uscire la furbizia che c’è in te e ai giochi di questa mezza gatta morta”. Poi ha aggiunto: “Tesoro, non c’è bisogno che dici che stasera fai la gatta morta, perché ti viene talmente tanto spontaneo che non bisogno di farlo, lo sei proprio tu. Sii te stessa che sei la gatta morta per eccellenza”.

Durante l’aperitivo del mercoledì, le donne della Casa hanno deciso di alzare la temperatura con danze lente e sensuali. Manco a dirlo, Angelica, di leopardato vestita, si è strusciata addosso a Mirko Brunetti. Nessun commento, almeno per il momento, da parte di Greta la quale, siamo sicuri, non avrà affatto gradito le attenzioni che Angelica ha riservato nuovamente al suo fidanzato.