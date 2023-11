Patrick Dempsey è stato eletto come l’uomo più sexy del mondo. A commentare la notizia anche Chiara Ferragni insieme al marito Fedez.

Il rapper ha “intervistato” la moglie chiedendole proprio di commentare la notizia che vede il famoso attore statunitense pubblicato dalla rivista People: “Hai visto che Partrick Dempsey è stato eletto come l’uomo più sexy del mondo? Vuoi dire qualcosa?”. “Eh sì, non è tanto il mio tipo, però…”, ha risposto Chiara.

Secondo l’imprenditrice digitale ad essere eletto uomo più sexy del 2023 doveva essere Jacob Elordi: “Patrick Dempsey non è tanto il mio tipo. A me piace più Jacob Elordi, avrei eletto lui”. “Ma no, dovevi dire: ‘Sei tu l’uomo più sexy del mondo’. Mi hai sposato, ma dai”, ha risposto ironicamente Fedez. “All’epoca non conoscevo Jacob Elordi”, ha chiosato la Ferragni.

L’attore australiano, classe 1997, è conosciuto al pubblico per il ruolo di Nate Jacobs nella serie televisiva Euphoria. Ma ha anche vestito i panni di Noah Flynn nell’amatissima trilogia Netflix The Kissing Booth. Nel 2023 ha recitato nel film Saltburn e ha interpretato Elvis Presley in Priscilla di Sofia Coppola.