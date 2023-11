Durante un’infuocata live su Twitch di una settimana fa, Daniele Dal Moro ha annunciato l’ennesima rottura con Oriana Marzoli e, tra un “ Por*o D** " e un "D** cane”, ha raccontato di essere stato accusato di cose false. Ieri, nel programma spagnolo Socialité in onda su Telecinco, hanno intervistato l’ex vippona, che ha fornito la sua versione dei fatti.

Il conduttore ha fatto un rapido riassunto: “Questa è una rottura definitiva e infatti lei è tornata qui in Spagna. Lui intanto ha fatto delle dirette con un tono per nulla pacato e con degli insulti rivolti alla sua ex. Ha detto che lei ha un cecio in testa. Frasi non belle che non sono carine da sentire dopo una relazione durata un anno. L’atteggiamento della Marzoli invece è opposto. Lei si sta prendendo del tempo, non rinnega il passato, ma è dispiaciuta di aver sentito quello che dice Daniele. Il motivo della rottura? Non voglio parlare di infedeltà, ma piuttosto di terze persone. Infatti l’ex gieffina mi ha parlato di like, commenti, follow e anche scambi di numeri di telefono su Instagram”.

Le parole di Oriana Marzoli a Socialité

In collegamento telefonico, Oriana Marzoli ha parlato della fine della storia con Daniele Dal Moro: “Giovedì ho lasciato casa sua con le mie valigie da 32 kg e sono tornata in Spagna. Anche se non lo dicevo, ma c’erano cose che non mi piacevano. Infedeltà? Oddio voglio credere di no, o meglio, io non ho visto nulla con i miei occhi, però c’erano altri dettagli molto spiacevoli. Altre cose con una ragazza e anche di più. Come ho reagito alla sua diretta? Non mi piace nulla, non ho gradito quello che sta facendo, l’atteggiamento e le parole che ha usato. Piango in casa e mi chiedo come può dire cose così forti. Lui dice che non ho dato dimostrazioni? Ho lasciato mia mamma, la mia casa, il mio lavoro e gli amici, tutto e sono andata in Italia per stare con lui”.

La reazione di Daniele Dal Moro

Non si è fatta attendere la reazione dell’imprenditore veneto alla sua ex fidanzata. Questa mattina, infatti, Daniele ha condiviso tra le sue Instagram stories una conversazione Whatsapp dello scorso primo novembre tra lui e Clarissa Selassié, nella quale quest’ultima chiedeva se gli Oriele volessero essere ospiti a Suite Selassié. Dal Moro risponde che la situazione è “complicata”: “Ciao Clary, scusami ma ho avuto un po’ di problemi in questi giorni. La situazione non è delle migliori, voglio essere sincero e Oriana domenica parte per Madrid (perché è un mese che non è a casa e quando è uscita dal GF spagnolo è venuta direttamente qui). Si fermerà a Madrid almeno per 2/3 settimane, e nel frattempo vedremo come andranno le cose. La situazione è un po’ questa, purtroppo”.

Nel condividere lo screenshoot della conversazione con Clarissa, Daniele scrive: “Cattiverie?! Guarda che sei tu che hai fatto l’intervista, e sia io che te sappiamo benissimo che non lo avresti mai fatto per nulla. Indifferenza… hai ragione, perché non te n‘è mai fregato un ca**o. Ma tranquilla, che mo te lo preparo anche io un motivo per parlare di cattiverie. Non mi freghi più, Reina”. Dunque, a questo punto è ipotizzabile che molto presto Daniele sarà ospite a Suite Selassié per fornire la sua versione dei fatti in merito alla rottura con Oriana.