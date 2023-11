Nelle ultime ore, Letizia Petris è finita nella bufera per via delle rivelazioni fatte dalla sua ex, Nicole Conte, e dell’attuale compagna di quest’ultima. Ma non è tutto. La concorrente del Grande Fratello, infatti, ha fatto una confessione a Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi decisamente “particolare”.

I tre gieffini stavano parlando di rapporti quando il macellaio ha detto: “Con mia sorella, ma sei matta!?”, ottenendo come risposta da Letizia “Non tua sorella”. A quel punto, Paolo ha esclamato sotto voce “Non c’è cosa più divina…”, facendo ridere la fotografa che ha replicato “Ho fatto anche quello!”.

Sui social hanno dedotto che la Petris possa aver avuto un rapporto sessuale con la cugina (o il cugino), dato che il detto lasciato a metà da Masella è “non c’è cosa più divina di sco***si la cugina!”. Un retroscena che getta nuove ombre su Letizia, finita già nel calderone anche per aver mimato una scena di sesso orale durante una live sul suo canale Twitch.