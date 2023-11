Ieri, domenica 13 novembre, Mara Venier non è potuta andare in onda con Domenica In per via della sua positività al Covid.

La puntata del varietà di Rai Uno è stata sostituita da “Il meglio di” per permettere alla conduttrice di riprendersi. “Ho preso un Covid bello forte”, ha spiegato in un video su Instagram.

"Ciao a tutti. Allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un meglio di. Non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte. Pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito il Covid. Sono sicura che domenica prossima sarò in diretta di nuovo. Volevo ringraziare tutti per i messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, grazie di cuore per l'affetto. Sto Covid è veramente maledetto. Bisogna stare attenti, continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima, sono sicura che starò bene”, ha concluso.