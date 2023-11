Ad inizio novembre, Veronica Peparini ed Andreas Muller hanno annunciato a Verissimo di essere in attesa di due gemelline.

“Sono felice di dire qui, perché non l’abbiamo detto a nessuno - le parole dell'ex prof di Amici -. Sono incinta, sono al quinto mese. In casa l’abbiamo detto poco tempo fa. Non sapevo come l’avrebbero presa. Prima l’abbiamo detto alla sua famiglia e poi alla mia. Invece quando l’ho detto erano tutti felici. I ragazzi l’hanno saputo dopo. Mia figlia me lo chiedeva sempre, mio figlio di 16 anni, avevo timore e invece ci ha stupito e l’ha presa benissimo. Abbiamo tutti dalla nostra parte. E sono due, aspetto dei gemelli e siamo felicissimi”.

A distanza di pochi giorni dall’annuncio, però, Andreas ha pubblicato una story su Instagram in cui ha comunicato che la visita di controllo di questa mattina non è andata “come doveva andare”, invitando i fan al massimo rispetto. Al contempo, il ballerino ha voluto precisare di non “creare allarmismi”.

“Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene com’è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina, però, purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi, e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora, però, vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.