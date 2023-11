La saracinesca di “Bar Stella” apre la settimana, martedì 14 novembre alle 00.00 su Rai 2, con una notizia utilissima: secondo importanti ricercatori dormire con i calzini fa bene alla salute.

Stefano De Martino, ex ballerino e conduttore di Torre Annunziata, e la sua scalmanata compagnia ne discutono con l’inviato che viene dal freddo Antonio Caprarica. Dal palco della Disperata erotica band, con la vocalist Gaia di Fusco, si sprigioneranno le note di Giovanni Caccamo in un inedito omaggio a Gloria Gaynor e a Lucio Dalla.

Gli avventori del bar daranno vita a gag surreali con le avventure europeiste dell’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), il tragico gioco telefonico del barista Luciano (Herbert Ballerina), la conduttrice di Tele Maria 2 (Flavia Mirea Stellato), Aisha la novizia, altresì chiamata la Sora Lilla, la fantasia rocambolesca dei Contenuti zero e le perle di saggezza di zio Savino Qualità. Spazio anche per la letteratura più sublime, con i vocali inediti di Dante Alighieri rivolti alla sua (estenuata) Beatrice e per l’informazione targata Bar Stella del TgZero.

La puntata di mercoledì 15 novembre del varietà Bar Stella

Mercoledì 15 novembre alle 23.10 al “Bar Stella”, invece, si discute di longevità, di trucchi e segreti per vivere a lungo. Il tema, introdotto dall’austera Ambrosia, vedrà, accanto alla sgangherata compagnia di Stefano De Martino e soci, l’ospitone intelligente Giovanni Benincasa, storico autore tv, cacciatore di talenti e inventore di tantissimi programmi.

Il suo libro/diario su come smettere di fumare entra di diritto nell’argomento di puntata. Insieme a lui, ospite la cantante Syria, in un omaggio a Alex Britti e Marcella Bella, accompagnata dalla Disperata Erotica band di Pino Perris con la vocalist Gaia Di Fusco. Tra i tavolini del bar più amato dagli spettatori della seconda rete siederanno l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), ormai sindaco onorario di Pollena Trocchia, il cameriere Luciano, all’anagrafe Herbert Ballerina, i Contenuti Zero, sorella Aisha la Novizia, Zio Savino, il capo sala Franco e la Mezzaluna. Ci sarà pure Miss Italia, candidata a testimonial d’eccezione di uno sponsor qualunque.