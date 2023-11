Questa sera, Perla Vatiero entrerà nella Casa del Grande Fratello, e benché i concorrenti non ne abbiano certezza se lo immaginano.

Parlando con Mirko Brunetti di questa ipotesi, Giuseppe Garibaldi si è lasciato scappare che gli piacerebbe provarci con lei, scatenando la reazione di Mirko: “Ti spacco i denti se lo fai!”.

La gelosia di Brunetti nei confronti della Vatiero ha di fatto riacceso una ship che non era mai morta, soprattutto alla luce delle recenti rivelazioni fatte da lei sulle pagine del settimanale Chi: “Mirko? Sicuramente ho provato tanto amore per lui, amo la persona che era, non ho mai smesso di amare quella persona. E non ho mai provato amore per un altro, al massimo attrazione fisica”.

I due, anche durante il confronto dello scorso lunedì, hanno chiarito di volersi semplicemente bene e di non voler tornare insieme. Ma con il fatto che debbano convivere 24 ore su 24 nella Casa di Cinecittà potrebbero aprirsi nuovi scenari.

“Non abbiamo mai avuto problemi di tradimenti, non siamo una coppia finita, i nostri problemi erano risolvibili. Ma, di certo, io l’ho amato più di quanto lui abbia amato me, perché io ho amato lui e basta mentre lui amava me e la mia famiglia, che gli dà ha dato quel calore che gli mancava. Il problema è che ultimamente, per varie confusioni mie mentali, avevo degli alti e bassi. A volte rifiutavo il contatto fisico, ma aver chiuso così è stato uno choc, è una cosa che non ho superato perché ero convinta che mi amasse e non pensavo che un problema lo avrebbe portato da un’altra persona. Lui è uno che si lascia condizionare tanto dagli altri. Vuole piacere a tutti e non scontentare nessuno”.