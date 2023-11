La fine della relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua a tenere banco. La storia d’amore tra il dj ligure e la 22enne influencer, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea da circa un mese e mezzo. La rottura tra i due ex vipponi è stata al centro di alcune puntate di Verissimo, dove Basciano lamentava anche il fatto di non poter vedere sua figlia. Alcuni giorni fa, Alessandro su Instagram è tornato a parlare di questa storia, lanciando una dura critica alla sua ex.

L'attacco di Basciano a Sophie

“C'è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c'è chi invece deve pregare invano per poterla vedere... non scordate mai chi siete e da dove venite...”, sono queste le parole di Basciano. L'attacco è chiaramente rivolto a Sophie Codegoni, madre di loro figlia Céline Blue. Alessandro Basciano ha anche pubblicato una mail del suo avvocato inviata al legale della Codegoni. Nello scritto si capisce che Basciano “ha perso fiducia in questo percorso e non intende effettuare altri incontri”, riferendosi agli appuntamenti con i legali per decidere il da farsi con la piccola Céline Blue. In particolare, nella mail si intende che Sophie Codegoni non si sarebbe presentata al secondo incontro. Basciano commenta anche le presunte richieste da parte della ex, scrivendo: “Mi chiedi 3 mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?”.

Ma non è tutto. Infine, nella lettera si parla anche di un presunto flirt di Sophie Codegoni: "Se è vera la dichiarazione di lei di avere un altro uomo, sia chiaro che egli non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola. Potrebbe addirittura confondere la figura del padre".

Basciano e Luzma ad Ibiza, il clamoroso retroscena sui video inviati a Sophie

Intanto, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha portato alla luce un nuovo retroscena. Secondo l’esperta di gossip, ad inviare i video di Basciano in compagnia di Luzma Cabello (modella con cui l’ex vippone avrebbe avuto una storia) mentre i due si trovavano ad Ibiza, sarebbe stato il manager di lui, Benjy Costantino.

“Devo dire che è tutta colpa sua e che i video della ragazza (Luzma, ndr) li ha mandati lui a Sophie (vero, io l’ho saputo da Sophie). Infatti, non è stata lei a prenderli dal suo telefono e a girarli sul suo (la versione che aveva dato), ma è stato lui a fare quei video e a girarli a Sophie. Perché ha montato tutto questo alle spalle di Alessandro?”.