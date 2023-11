A poco meno di 48 ore dall’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, questa mattina Mirko Brunetti ha palesato ad Angelica Baraldi tutti i suoi dubbi in merito alla sua storia con Greta Rossetti.

Il 26enne rietino ha detto di essere andato in confusione dopo che la sua relazione è passata dall’essere tutta rosa e fiori ad essersi improvvisamente rovinata per via del famoso messaggio cancellato.

I dubbi di Mirko sulla storia con Greta

“Noi all’inizio nel programma abbiamo sentito una cosa forte. È stata veramente forte, non riesco a spiegarlo. Poi a un certo punto passando il tempo, determinate situazioni hanno portato il rapporto di tanto indietro. Quindi io non… Quello che io avevo detto che abbiamo provato non rispecchia più quelli che siamo. Adesso la cosa non rispecchia più l’inizio. Si è persa completamente la complicità. Anche stando dentro casa, le piccolezze, i discorsi che fai… All’inizio cresceva il rapporto e poi è crollato di botto. Succede che uno discute, ma non così. Dall’essere al top al trovarsi all’opposto in un giorno mi ha mandato in tilt, quindi sono entrato in confusione. Quello ha iniziato a farmi venire i dubbi. Però sono contento per come mi sono comportato qui dentro. Non mi ha minimamente influenzato il percorso”.

Le osservazioni di Angelica Baraldi

Angelica ha commentato lo sfogo dell’amico: “Io un po’ ti conosco. Tu guardi molto la persona e i comportamenti. Se a te cade la stima per una persona perché ti delude, a te cala anche il sentimento. L’attrazione mentale è più forte di quella fisica. Quella per l’estatica finisce con il tempo”. Mirko ha spiegato che potrà capire meglio cosa fare una volta fuori dal Grande Fratello: “Sì a me sì. Io sono rimasto in stand by perché mi mancano tanti tasselli. Lo vedrò fuori. Adesso penso a qui dentro con il rispetto”.

La Baraldi ha poi fatto una domanda al coinquilino: “Non pensi che poi questa cosa del crollo sia perché non vi conoscevate abbastanza e che hai avuto una grande infatuazione iniziale?”. Mirko però ha risposto in maniera evasiva: “Ma infatti noi in quel momento ci stavamo conoscendo. Parlo dell’inizio, poi tutto il resto è successo dopo”.