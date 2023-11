Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è senza dubbio uno dei più complicati. Se fino a qualche giorno fa, la relazione tra l’attrice e il bidello calabrese sembrava essere solo un lontano ricordo, nelle ultime ore è cambiato qualcosa.

Il gieffino, infatti, ha scritto una lettera alla coinquilina. I concorrenti hanno avuto modo di organizzare e festeggiare il giorno del ringraziamento e tutti hanno dovuto spendere un pensiero per un proprio compagno di viaggio a scelta. E ad attirare l'attenzione dei telespettatori è stata proprio la lettera a sorpresa che Giuseppe ha scritto a Beatrice.

“Vorrei in modo specifico ringraziare Beatrice che, nonostante tutte le discussioni, litigi è sempre stata pronta a perdonarmi e perdonare i miei errori - ha detto Giuseppe -. Per me in questo percorso sei stata una vera e propria insegnante di vita e mi hai aiutato a sapermi confrontare in determinate situazioni e non solo. Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava, Ricorda: le parole, discussioni e litigi vanno e vengono ma l'importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere”.

Dopo quel momento, Beatrice Luzzi si è avvicinata al calabrese silenziosamente abbandonandosi in un lungo abbraccio.