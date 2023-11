Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è senza dubbio quello più discusso e chiacchierato. I due ex fidanzati, dopo mesi di distacco, tensioni e dissapori, si sono ritrovati nuovamente insieme a mettere in discussione il sentimento che li ha legati per cinque anni.

Perla nutre un grande affetto per Mirko e riconosce che, nonostante gli anni difficili, il bene che si sono voluti e che si danno tutt’ora è evidente. “Io lo so che lui ha bisogno del mio abbraccio, io sono casa per lui”, racconta la Vatiero.

Perla, in questa sua riflessione, riconosce che la crisi vissuta tra loro, ha portato entrambi a fare certi errori. “Io penso che lui si sia pentito di certe atteggiamenti avuti nei miei confronti. Quello che è successo tra noi doveva succedere, per crescere noi come persone”, afferma la gieffina riconoscendo il lato positivo nel loro distacco e nello stare separarti per diverso tempo.

Fiordaliso, presente allo sfogo della ragazza, pensa che i due inquilini non siano ancora pronti a tornare insieme. Dal suo punto di vista dichiara che ci siano ancora troppe cose lasciate in sospeso da dover chiarire e sistemare. Perla non nega, afferma che al momento vuole dedicarsi a sé stessa “Magari fra due mesi cambiano le cose”, dice lasciando un barlume di speranza al suo ritorno con Mirko.