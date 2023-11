Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 27 novembre, prima dell’entrata in scena di Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero vengono pungolati in merito al loro rapporto.

Alla domanda di Cesara Buonamici che si chiede come mai si siano lasciati se in fondo appaiono così vicini, Mirko spiega: “Abbiamo affrettato molto le decisioni, lei ha lasciato tutto per venire a vivere con me…”. La Casa, anche dall’interno, è spaccata sulla coppia. C’è chi come Anita Olivieri è convinto che i due torneranno insieme e chi ha qualche dubbio, come Beatrice Luzzi, che in settimana si è lasciata andare ad esternazioni non proprio carine nei confronti di Perla. “Per lei Mirko è un pezzo grosso, lui può puntare a molto di più”. In diretta poi aggiunge: “Intendevo dire che Perla lo sposerebbe domani”. Perla replica subito: “Non è assolutamente così, non mi è mai interessato il buon partito. Se avessi voluto sposarlo l’avrei fatto molto prima, non me ne sarei andata". Parole che nemmeno Mirko non ha affatto digerito, spingendolo a replicare alle affermazioni di Beatrice. “Perla ha sempre dimostrato di essere una donna indipendente”.

Il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Perla scoppia in lacrime non appena entrata in studio. Parlare di Mirko la commuove, e ammette di essere stata particolarmente trattenuta nei suoi confronti, per via della delusione e della paura, nonostante i suoi tentativi di approccio. “Dopo questo pianto mi hai un po’ spiazzato, mi dispiace da donna a donna”, sono le prime parole di Greta che si presenta davanti a lei. “Ad oggi ho capito che dovevo comprenderti un po’ di più, io non ce l’ho con te e mi dispiace per questo astio che si è creato tra donne per via di un uomo”, è la sua posizione. “In realtà non ho mai avuto nessun problema con te e non ho mai detto nulla di te di negativo. Nei confronti tuoi ti ho sempre portato rispetto perché la mia delusione deriva da Mirko e dai comportamenti che ha avuto. Non ho niente da risolvere con te”, è la risposta di Perla. Nonostante il dispiacere, la Vatiero sembra convinta a non voler tornare sui suoi passi con Mirko. “Perla è sempre stata una presenza tra di noi. Mirko una persona ancora innamorata della sua ex. Quindi alzo le mani e faccio duecento passi indietro”, spiega. “Con me c’è stata passione, ma con lei vedo proprio amore”. Alla domanda se Perla veda un futuro tra Mirko e Greta, lei risponde con un secco no.