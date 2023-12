Alcuni giorni fa, Mirko Brunetti e Marco Maddaloni sono usciti abbracciati e avvolti in una coperta nel giardino della Casa del Grande Fratello. Il judoka si è lasciato andare ad una battuta particolarmente triste: “Adesso non è che ti appoggi?”. L’ex di Perla Vatiero ha rincarato la dose tirando in ballo Vittorio Menozzi: “Ma no, mica sono Vittorio”.

Ieri sera, Marco e Vittorio hanno dormito nello stesso letto, ma prima che il modello arrivasse in camera, Mirko si è avvicinato allo sportivo dicendo una nuova frase che allude alla presunta omosessualità di Menozzi: “Ascolta me, buona fortuna non ti girare mai , girati sempre verso di lui”.

Ovviamente le esternazioni di Mirko hanno fatto scoppiare una polemica sui social: “Mirko continua con le orribili frasi omofobe contro Vittorio”. “Voglio Mirko e chi assisteva e rideva alle sue battute a dir poco infelici meglio orrende in nomination d’ufficio (tanto quest’anno non squalificano nessuno). Non giustifichiamo queste frasi omofobe pronunciate da uno senza attributi”. “Perché Mirko è ossessionato da Vittorio? A Maddaloni in giardino dopo la domanda squallida di quest’ultimo ha risposto 'eh mica so vittorio', in camera vicino a quell’altro 'girati verso il muro se no Vittorio…'. “Io non credevo che Mirko potesse essere un tipo da fare queste battute squallide, che delusione”. “Spero che prendano dei provvedimenti perché questo continua con quelle frasi su Vittorio e lo fa anche alle sue spalle”.