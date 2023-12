Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati di nuovo insieme. La loro turbolenta relazione, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, continua ad essere caratterizzata da continui tira e molla. Lo scorso mercoledì, l’imprenditore veneto aveva annunciato l’ennesima rottura con la modella di origini venezuelane, affermando che quest’ultima non era realmente innamorato di lui: “Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

A distanza di due giorni dall’annuncio di Daniele, lui e Oriana hanno trascorso insieme la serata di venerdì, e con loro c’era anche Antonella Fiordelisi. Dopo la “guerra” che le ha viste protagoniste all’interno della Casa di Cinecittà, le due ex vippone hanno finalmente siglato la pace.

Ennesima crisi rientrata, dunque. Gli Oriele hanno poi trascorso insieme il sabato sera guardando la puntata del Grande Fratello. Nel video condiviso su Instagram, la Marzoli è in tenuta casalinga, esce da una stanza sorridente e raggiunge Dal Moro, che la esorta a fare in fretta per non perdersi nulla del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma la vera domanda è, quanto durerà l’idillio?