Mirko Brunetti è tornato nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Perla Vatiero. Prima di uscire, l’ex concorrente ha voluto fare chiarezza in merito ad alcune rivelazioni di Greta Rossetti, la quale ha svelato che il suo ex avrebbe voluto un figlio da lei.

“Lui mi diceva cose molto importanti. Tipo ‘andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita’. Poi anche ‘io farei un figlio adesso con te’. Ragazzi è vero e lo giuro su chi ho di più caro, perché è accaduto”.

“Voglio smentire una cosa importante. Lei dice che noi volevamo un figlio e non è assolutamente così. Quella è una cosa molto importante per me e non la prendo alla leggera. Magari è vero che una volta abbiamo avuto paura che potesse essere successo, sai in un attimo di passione… Io le ho detto che se fosse stato mi sarei preso la mia responsabilità. Ma non ho mai detto che volevo un figlio da lei”. Poco dopo è intervenuta Greta: “Io non ho mai detto che volevamo un figlio! Io ho detto che avevamo dei progetti futuri importanti”.

Al termine della puntata, Letizia Petris ha spiegato nei dettagli a Perla Vatiero quello che Greta ha detto su Mirko. La concorrente campana è rimasta spiazzata, ma alla fine ha puntato il dito contro la Rossetti: “Mirko ha detto che magari hanno rischiato, come può succedere a una coppia. Giusto? Il rischio può capitare. Ah, Greta ha detto che lui voleva figlio? Ma proprio lei ha messo in mezzo sta cosa? L’ha tirato fuori proprio lei qui dentro? Io quello non mi spiego è cosa gli è passato a lui per la testa. Nei confronti di lei, cosa gli è passato per la testa. Anche sta cosa del figlio e non del figlio, ma dai ragazzi. E se Mirko ha detto questa cosa come battuta lei non doveva ripeterla qui dentro in questo contesto. Non aveva senso che lei lo dicesse”.