Nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha confidato a Vittorio Menozzi cos’è accaduto con Mirko Brunetti durante la prima notte che hanno trascorso insieme dopo l’uscita a Temptation Island.

“Siamo andati in hotel e lui ha pianto per tre ore. E io lo capivo perché si era appena lasciato, aveva visto lei soffrire. Lui soffriva. Quindi io gli faccio: ‘Vabbè, prendo un’altra stanza, perché comunque…. E poi gli dico: ‘Scusa, ma anche lei è uscita con un altro’.

E lui diceva ‘anche lei è uscita con un altro, perché devo pensare a lei che soffre? Nel senso, non è che uscita da sola’. E quindi si è lasciato andare. E da lì è iniziata una magia in me. È continuata la magia, è stato magico lì dentro. Ed è stato magico fuori fino a che non ha cancellato quel messaggio”.