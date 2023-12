Angelica Baraldi e Ciro Petrone hanno deciso di finanziare un aereo che è volato ieri mattina sulla Casa del Grande Fratello.

I due ex gieffini hanno mandato un messaggio generico che parla di amore vero e di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, a differenza di quanto avviene abitualmente per gli aerei inviati dai fan che recano messaggi di supporto, amore, di critica o do saluto.

“L’amore vero è immortale – si legge sullo striscione -. Angi & Ciro + Perletti”.

Considerando che Mirko Brunetti è già stato eliminato dal Grande Fratello, l’unica destinataria di questo striscione è Perla Vatiero che ora sa che Angelica e Ciro vogliono che lei ritorni con il suo ex fidanzato.