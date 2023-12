Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello, Mirko Brunetti ha scoperto dell’esistenza di una canzone dedicata dai fan alla sua storia d’amore con Perla Vatiero.

Nonostante il rietino e la gieffina non stiano più insieme, l’entusiasmo dei loro sostenitori non accenna a diminuire. Coloro che hanno iniziato a seguire l’ex coppia a Temptation Island spera ancora in un ritorno di fiamma, e ne è la prova la canzone scritta e pubblicata dai loro fan dal titolo Perletti (crasi di Perla e Brunetti). Il brano, caricato anche su Spotify, dura poco più di quattro minuti.

Di seguito un estratto della canzone: […] Mirko e Perla, Perla e Mirko Brunetti, sono innamorata dei Perletti e dei loro fo**uti sguardi. Sguardi sinceri, innamorati. Si vede che vi siete amati. Greta non vi separerà, sì siete forti. I tuoi occhi la mia cura, mas fuerte per sempre […].

Mirko, una volta uscito dalla Casa, ha scoperto l’esistenza della canzone, e quando l’ha ascoltata ha detto: “Ma su Spotify tutto ciò? Non ci posso credere, ma veramente? Questa ragazza io la voglio conoscere, non so quante sono ma le voglio conoscere. Dai, però è bellissima. Ragazzi voi siete pazzi, vi voglio bene veramente”.