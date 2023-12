Perla Vatiero è senza dubbio una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello. Prima di partecipare alla decima edizione di Temptation Island, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha preso parte a Miss Italia. A svelare il retroscena è stato Novella 2000.

Lo scorso anno, la gieffina ha partecipato alle selezioni del concorso di bellezza più importante del nostro Paese, e ha raggiunto addirittura il quinto posto. Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, Perla è parsa molto sicura di sé, anche in passerella si è fatta valere. Come detto era il 2022 e per la terza tappa del tour Miss Italia Umbria 2022 a Castello di Montignano anche lei ha voluto presentarci.

La Vatiero si è presentata come e-commerce on line di abbigliamento femminile e ha raccontato di praticare karate. Nel video sottostante Perla ha detto anche di ritenersi soddisfatta del risultato.