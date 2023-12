Federico Massaro, l’ultimo arrivato nella Casa del Grande Fratello, non ha mai negato di nutrire un certo interesse nei confronti di Anita Olivieri, ma la situazione sentimentale della ragazza lo blocca. La bionda manager romana, infatti, ha più volte dichiarato di avere una relazione con un misterioso ragazzo.

“Quando ho sentito cosa aveva dentro ho detto: ‘Porca miseria!’ – ha detto Federico a Monia La Ferrera -. Io le ho parlato e le ho detto: ‘Mi dispiace, perché magari a volte ho esagerato scherzando’. Lei mi ha risposto: ‘No, ma io sono single, non sto con nessuno. Ho avuto una relazione e ci eravamo un po’ ripresi prima della Casa, però tu non ti preoccupare’. Io ora sono un po’ bloccato anche se lei mi ha detto che è single, anche se fuori ha una situazione con un uomo con cui è stata dieci anni. Io non so che fare, cosa non fare…

Questa è una situazione molto difficile perché Anita mi piace tanto. Se a lei potessi piacere, vorrei piacerle per quello che sono dentro perché è difficile, io sono un modello. Lei è più delicata, riservata, e certe volte utilizza la sua ironia come scudo, anche io”.

Anita si è confrontata con Rosy Chin e Monia dicendo di non credere fino in fondo all’interesse del coinquilino nei suoi confronti: “Vorrei vedere come ci proverebbe. A noi piace l’uomo che deve conquistare, che stimola, altrimenti ciao… A me se già mi dici: ‘Mi piaci’ è finita, mi si è spento tutto. Lui mi ha detto: ‘E per tutto il giorno che non mangio perché sto facendo le flessioni per pomparmi’. Io il deserto dai, ma non mi fare parlare. Ci deve essere un po’ di gioco, dai su”.

Ad aggiungersi alla conversazione anche lo stesso Federico: “Questa ragazza qua, ogni volta che la guardo mi fa un effetto strano, mi sento un quindicenne. Non ho nulla da perdere, quindi sì perché non devo dirlo. Quanto ti ho visto ho detto ‘Bellissima ragazza’. Però quando ho visto il battibecco con Bea ho visto più valori e ho detto: ‘Bella!’. Io devo avere rispetto della tua situazione, non cambiare. Una cosa che mi ha colpito è che sei molto delicata e riservata”. “Tu puoi fare quello che vuoi, poi se devo stoppare qualcosa lo devo fare io – ha risposto Anita -. Non sono fidanzata ma sono molto particolare, ho una cosa aperta con me stessa e finché non capisco non posso fare altro, sono fatta così”.