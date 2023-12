Continuano ad aleggiare “misteri” nella Casa del Grande Fratello. L’ultimo episodio singolare vede protagonista Rosy Chin che, stando ad una ricostruzione fatta dagli utenti sui social, avrebbe utilizzato uno smartphone.

Su X (ex Twitter), sta circolando da diverse ore un video che, secondo molti, dimostrerebbe che la cuoca avrebbe fatto una telefonata. I telespettatori hanno notato l’improvvisa assenza della cuoca, ma si sarebbe sentita la sua voce.

“Ah, mi dispiace. Mi dispiace…”, ha sussurrato Rosy mentre non era ripresa dalle telecamere. Il pubblico ha immediatamente urlato al complotto, convinto che la gieffina stesse parlando a telefono. In realtà, sembrerebbe che la voce di Rosy provenisse dal Confessionale e che il microfono fosse rimasto aperto per errore.