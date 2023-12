“Chiara Ferragni non esce da casa da giorni”. E’ cio che ha rivelato all’Adnkronos Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice del Tg2. L’imprenditrice digitale sarebbe, infatti, particolarmente provata dal cosiddetto “Pandoro gate”, per il quale è stata accusata di pubblicità ingannevole per poi chiedere scusa pubblicamente. In seguito, è finita nel mirino anche per le uova di Pasqua Dolci Preziosi, mentre la collaborazione con il brand Safilo è saltata.

Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice del Tg2, ha commentato il caso Chiara Ferragni, sostenendo di aver parlato con un suo amico che le ha fatto alcune rivelazioni: "È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo momento fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme". La notizia che riguarda l'imprenditrice digitale ha fatto il giro del mondo, finendo anche sulla BBC e sul New York Post. "Chissà se cadranno delle teste", ha commentato la Milani. Poi, sul video in cui la Ferragni chiede scusa e fa sapere che devolverà un milione in beneficenza per la cura dei bambini, ha aggiunto: "Ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l'azienda che la produce, è andato già sold out".