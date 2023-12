Una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island è apparsa in un video musicale. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, infatti, sono infatti i volti del videoclip di Manuel, giovane cantante neomelodico.

Durante la loro avventura del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, la coppia originaria di Scafati era intenzionata a lasciarsi. Il 24enne, che prima di partecipare al programma si era iscritto ad un sito di incontri all’insaputa della fidanzata con il nickname American Boy, ad Is Morus Relais ha mostrato interesse per la tentatrice Roberta Di Grazia. Per tale ragione, durante il primo falò di confronto, i due hanno lasciato il villaggio separatamente. In seguito, Giuseppe si è poi reso conto di amare Gabriela, ed ha chiesto un secondo falò, nel corso del quali i due hanno deciso di proseguire la loro relazione.

Il videoclip della canzone sembra ispirarsi proprio alla loro storia d’amore. Nei primi frame, Giuseppe e Gabriela litigano a causa del rapporto che lui ha con un'altra donna. Manuel ha pubblicato un’anteprima del video ufficiale del singolo Voglio a essa e voglio pure a te, in cui oltre alla coppia, c’è anche Fabrizio Corona.