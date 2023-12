Luca Onestini è pronto per affrontare una nuova avventura. Dopo Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip (per ben due volte), l’ex di Ivana Mrazova è arrivato in Spagna per prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Duo. La sua presenza è stata annunciata ieri sera durante la finale del Grande Fratello Vip spagnolo.

“Possiamo svelarvi i primi concorrenti del ‘Grande Fratello Duo’ durante la finale del ‘Grande Fratello Vip8 ‘. Il GH Duo andrà in onda da giovedì 11 gennaio e sarà condotto dalla presentatrice di questa edizione di ‘GH Vip 8’ Marta Flich. Il primo concorrente di ‘GH Duo’ è Luca Onestini, fratello di Gianmarco e vincitore di ‘Secret Story’. Il bolognese ha sempre sostenuto il fratello ed è stato il suo difensore nelle competizioni in cui è stato presente. Adesso sarà lui a farsi avanti e farà parte del nuovo reality che inizierà a gennaio”.

L’ex vippone sarà in coppia con l’ex suocera di suo fratello Gianmarco, Elena Rodríguez, mamma di Adara Molinero.

Cos'è il Grande Fratello Duo

“Il Grande Fratello Duo (popolarmente conosciuto con l’acronimo GH DUO) è un programma televisivo del genere reality show prodotto da Zeppelin TV e trasmesso su Telecinco. Per alcuni mesi delle coppie formate da concorrenti famosi convivono nella casa mentre cercano di superare delle prove e soprattutto le eliminazioni decise dal pubblico.

Come vengono decise le coppie? Non sono casuali, si tratta infatti di ex fidanzati, persone innamorate, che si odiano, che hanno avuto storie di ogni tipo, legate da vari sentimenti, affari, familiari o che hanno conti in sospeso. Per tutti questi motivi, a differenza del Grande Fratello e del Grande Fratello VIP, questo format presenta elementi e stanze che consentono ai concorrenti di godersi momenti di coppia o di affrontare prove. Allo stesso modo, il programma dispone di una sala che viene utilizzata dai concorrenti che hanno un conflitto per risolverlo o per scontrarsi. Agli abitanti della casa è completamente vietato qualsiasi tipo di contatto con il mondo esterno e possono ricevere aiuto psicologico solo se lo desiderano. La durata del programma è di circa 3 mesi”.