Federico Nicotera sembra aver definitivamente archiviato la storia d’amore con Carola Carpanelli. Nelle ultime ore, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato sui social con Veronica Rimondi, anche lei ex volto del dating show di Maria De Filippi, e sembra che tra i due ci sia del tenero.

I due ex tronisti nelle ultime ore hanno pubblicato sui propri profili Instagram un video sulle note di "Tango" di Tananai mentre ballano abbracciati sotto il cielo di Roma. “Bisogna imparare ad essere felici, godendosi ogni singolo momento ed essendo grati per tutto quello che abbiamo”. Sono queste le parole che Veronica e Federico hanno scritto a corredo del video Instagram.

“Vi invito ad andare a guardare l'ultimo post che abbiamo condiviso io e Veronica - ha sottolineato Nicotera nelle sue Instagram stories -. Vi devo dire la verità io non sono un fan del Natale però una cosa ve la voglio dire: vi auguro di trovare delle persone con cui potete condividere dei momenti che vi restano impressi per sempre. La felicità è condividere dei bei momenti con qualcuno che ci fa stare bene ed è speciale. Quindi vi auguro questo”. L'ex tronista ha aggiunto: “La felicità è ballare abbracciati sotto il cielo di Roma con Castel Sant'Angelo come sfondo”.

Intanto, è emerso un retroscena che riguarderebbe Federico, Carola e Veronica. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, quando l’ex corteggiatrice, lo scorso luglio, tornò a Roma e rincontrò l’ex tronista (i due sono stati anche “insieme”, come da lui stesso raccontato durante il confronto a Uomini e Donne), scoprì che Nicotera, in realtà, era stato anche con la Rimondi: “Dopo che lei era tornata a Roma a luglio dalla parrucchiera, sono stati a letto insieme, invece Federico andava a letto pure con Veronica. Carola lo ha scoperto e non ne ha voluto più sapere di lui”.