L'uscita temporanea di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello sta facendo discutere sicuramente i telespettatori. A quanto pare, tuttavia, non sono gli unici a commentare il fatto: a scatenare la polemica, questa volta, è ovviamente Massimiliano Varrese.

L’attore sembra aver approfittato della situazione e della temporanea assenza di Beatrice per fare un commento che non è affatto piaciuto ai fan del reality show di casa Mediaset. In particolare, ha suggerito un calo di popolarità dell'attrice a causa della sua assenza. Una considerazione che, secondo il popolo social, è totalmente fuori dal mondo.

“Io personalmente non guardo la diretta da quando è uscita, e su X vedo solo tweet su Bea”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma come glielo spieghiamo che quella donna ha unito tutti i fandom e siamo tutti in ansia per il suo rientro”. “Chi glielo dice a Massimiliano che la rossa monopolizza i social anche senza essere in casa?”.

Altri, invece, attaccano il “guru”: “Il guru che dice che Bea stando fuori perderà consensi. Io penso che lui dovrebbe più preoccuparsi del tempo che trascorre lui dentro, dato che più giorni passano e più perde dignità”. Un altro utente aggiunge: “Varrese è sempre più convinto dal suo ego smisurato”.