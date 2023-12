Nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero si è lasciata ad alcune confidenze, raccontando alcuni episodi di quando era ancora fidanzata con Mirko Brunetti.

“[...] Poi c’era una chat che dici lo fai perché ci sono gli amici. Messaggi come ‘raga ma dove siete? io mi sono scocciato di limonare!’. Si era pure scocciato di questo. Io ci rido sopra ora. Aveva 21 anni, però a me la cosa che mi ferì fu la vacanza condivisa insieme, perché per me era importante. Io non lo conoscevo da 5 mesi ma molto di più. Quindi quando sono andata a vedere queste chat è successo un casino…”.

Nel suo racconto, Perla ha anche rivelato come spesso sia stata sveglia ad aspettare Mirko, anche fino alle 5 del mattino e che ora probabilmente non lo farebbe mai: “Il giorno dopo mi mandò un messaggio bello. Ma noi donne facciamo paura e dunque mi ponevo le domande, dato che mi scriveva quelle cose mentre stava in vacanza e non poteva capirlo. Era un messaggio d’amore, ma sembrava più di sensi di colpa. Presi le chat per confrontarle”.

Al contempo, la gieffina riconosce il fatto di aver detto anche lei delle bugie in passato, ma precisando: “Mai con i ragazzi! Io pure le ho dette eh. Mi scordai il telefono nella macchina sua, quando lui andò a lavorare… Mi rassicurava che l’aveva lui. E io che mi dicevo che se avesse aperto la chat con la mia migliore amica Gelsomina sarebbe stata la fine…”.