Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 23 dicembre, due nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa. Si tratta di Stefano Miele, stilista, e Sergio D’Ottavi, dj e imprenditore.

Stefano Miele è uno stilista. Considerato come nip, non si può dire che Miele sia del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, non solo per il suo lavoro ma anche per le sue frequentazioni personali. È il fondatore e direttore creativo di un marchio dal nome Haus of Honey ed è designer di calzature. Il suo brand è nato di recente, nel 2020, ma è già stato distribuito in molti negozi all’estero, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, oltre all’Europa. Ha trascorso la sua infanzia a Gaeta, tra Lazio e Campania, imparando il mestiere della mamma, che aveva un negozio appunto di calzature. Recentemente è saltato agli onori delle cronache rosa per la sua amicizia con Tommaso Zorzi, influencer e vincitore del GF Vip, al quale è particolarmente legato e con il quale ha condiviso vacanze ed esperienze.

Sergio D’Ottavi è un volto per lo più sconosciuto al grande pubblico. Entrerà in qualità di nip nella Casa del GF il dj e imprenditore che, a 31 anni, si considera un vero e proprio giramondo. Il suo profilo Instagram, che nel giro di pochi giorni dall’annuncio del suo ingresso è lievitato i termini di follower, racconta che negli ultimi anni ha fatto parecchio la spola tra mete da sogno come le Maldive e Los Angeles. Fa base però nei dintorni di Roma, in particolare a Sabaudia, dove porta avanti la sua passione per il surf e coltiva il legame con la mamma, al quale è molto affezionato. Dopo una relazione con una ragazza di nome Cristina Bertollini, negli ultimi tempi sembra che il ragazzo sia tornato single.

Ma torniamo a Stefano Miele. Proprio nel momento del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi, con il quale c’è una grande amicizia, ha pubblicato una story su Instagram che gli utenti hanno ipotizzato si riferisse proprio all’arrivo dell’amico nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Il vincitore della quinta edizione del Gf Vip, si è mostrato stupito in volto. Erroneamente a quanto si è letto sui social nelle scorse ore, in realtà Tommaso Zorzi e Stefano Miele si seguono ancora su Instagram e dunque sotto questo punto di vista tra loro dovrebbe essere tutto tranquillo. Quel che sorprende, però, è che i due non si vedono insieme da un po’ insieme e dunque lascia supporre forse che il loro rapporto forse potrebbe essersi raffreddato.