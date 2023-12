Belen Rodriguez, dopo il momento vissuto a seguito dalla separazione con Stefano De Martino, è tornata a sorridere al fianco del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Tutta la famiglia allargata sta trascorrendo le festività natalizie in Argentina. Un Natale e un Capodanno speciali, dunque, per la showgirl argentina che, dopo i presunti tradimenti del suo ex marito e un periodo trascorso in clinica a causa della depressione, ha ripreso in mano la sua vita.

E per Natale e Capodanno, Belen, ha deciso di festeggiare con le persone più care e di tornare al suo Paese d'origine portando con sé per la prima volta anche il suo nuovo fidanzato Elio oltre che la sua bimba, Luna Marì, avuta insieme all'ex Antonino Spinalbese, mentre Santiago resterà con papà Stefano De Martino.

Ma se per Belen questo sarà un Natale molto speciale, per Antonino non sarà altrettanto dato che sarebbe su tutte le furie per la decisione della sua ex di portarsi via Luna Marì e tenerla con sé sia a Natale che a Capodanno portandola lontanissimo da lui, in Argentina. Spinalbese, legatissimo alla bimba con cui è stato insieme tutto il periodo in cui Belen ha avuto problemi di salute mentale, sarebbe una furia per la decisione della showgirl di non permettergli di vivere le festività natalizie e il Capodanno con la piccola.

L'unica possibilità data ad Antonino da Belen? Secondo quanto riportato dal sito Dillingernews sarebbe stata quella di prendersi un albergo ad Alberata per il giorno del 25 dicembre per trascorrere il Natale da solo con la piccola. Una opzione che Antonino non avrebbe accettato. Dunque, l'ex vippone, dovrà aspettare ancora un po' prima di riabbracciare la sua Luna Marì e a Natale e Capodanno dovrà accontentarsi di vedere le sue foto, sui social della ex Belen Rogriguez.