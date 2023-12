Tra presunte crisi e tira e molla (veri o fasulli) che si sono seguiti nel corso di questi mesi, è arrivata la sorpresa di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi per il loro terzo anniversario, come mostrato dai due e dal padre dell’influencer italo-iraniana su Instagram. L’ex vippone, infatti, ha scelto di fare una sorpresa alla compagna, presentandosi all'improvviso nel ristorante dove la Salemi stava mangiando col padre, presentandosi con dei fiori e lasciando la compagna senza parole. La sorpresa, come hanno spiegato i protagonisti sui singoli profili Instagram, è stata organizzata da Pretelli assieme al padre di Giulia, Mario.

Su Instagram, infatti, i tre hanno postato un video in cui si vede Giulia Salemi parlare col padre che a un certo punto le dice che lì intorno, dove sono, è bello e la invita a guardarsi intorno, finché girando lo sguardo dietro di sé vede Pierpaolo con un mazzo di fiori. In una delle storie, l'ex vippona scrive: "Io che non capivo cosa stesse riprendendo papà e la mia faccia incredula quando vedo Pp", mentre Mario Salemi, padre di Giulia, ha spiegato, postando il video: "Io e Pierino abbiamo architettato una bella sorpresa per la nostra Giulietta. Buon anniversario…!!!".

Postando la sorpresa, Giulia Salemi ha scritto: "Quanto vi amo? Si sono messi d'accordo e mi hanno organizzato una sorpresa riuscitissima. Pierino si è presentato a Piacenza per il nostro terzo anniversario, mentre ero a pranzo con mio papà ed io pensavo che fosse ancora via per una serata convinta di vederlo tra qualche giorno", messaggio ribadito anche in un commento al post del padre: "Quanto vi amo? Me l’avete davvero fatta!! Io poco prima che mi lamento (strano) di tutte i soldi che do allo stato per le tasse".

Poche minuti fa, Giulia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti di lei e Pierpaolo, con la seguente didascalia: “E siamo ancora qua… eh già +3. Perché dal sentimento nasce la forza per superare ogni difficoltà”.