Anita Olivieri è senza dubbio una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. La “plurilaureata” è finita in diverse occasioni nell’occhio del ciclone per alcune sue uscite infelicio e in quanto si mormora ormai da mesi che abbia un flirt – o quantomeno un rapporto preferenziale – con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma su Anita aleggia anche il mistero di questo “famoso” fidanzato che avrebbe fuori, che non le consentirebbe di intraprendere una relazione all’interno della Casa di Cinecittà. Anche durante l’ultima puntata del GF, lo stesso Alfonso Signorini ha parlato di Edoardo, il ragazzo con il quale la gieffina avrebbe una relazione da circa dieci anni. Il conduttore ha sottolineato che prima o poi chiederà ad Anita di parlarne e fare chiarezza.

Nelle ultime ore, la Olivieri è finita nuovamente nel mirino dei social. Il motivo? In occasione delle festività natalizie, gli inquilini hanno ricevuto alcune lettere dai loro familiari, e anche ad Anita è stato recapitato un messaggio da parte di Edo. A quel punto, sono iniziate a circolare alcune teorie sui social: secondo gli utenti, infatti, la bionda manager romana si sarebbe scritta la lettera da sola. Ma perché il popolo del web ne è così convinto? Secondo gli utenti, la calligrafia sarebbe proprio quella della gieffina. Sui social così non sono mancati commenti sarcastici e battutine, e per l’ennesima volta la Olivieri è finita al centro dell’attenzione mediatica.

Naturalmente, è bene precisare che si tratta del pensiero di alcuni utenti del web e non c’è alcuna prova che le cose stiano realmente così.