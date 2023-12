Nelle ultime ore è emerso un clamoroso scenario che potrebbe presto diventare realtà. Dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, si parla sempre con maggiore insistenza di possibili trattative tra la Rai e Barbara D’Urso, le cui strade potrebbero tornare ad incrociarsi dopo quasi venticinque anni.

A lanciare l’indiscrezione questa volta è il settimanale Oggi, in cui Alberto Dandolo ha parlato anche della possibile collocazione di Barbara D’Urso nel palinsesto Rai, dove andrebbe a sfidare uno dei volti di punta di Mediaset, la compagna dell’ad Pier Silvio Berlusconi Silvia Toffanin.

Sfumata l’ipotesi Sanremo 2024, di cui avrebbe potuto essere co-conduttrice al fianco di Amadeus nella serata delle cover, per “Carmelita” e il suo possibile ritorno in Rai si aprono nuovi scenari. Come riportato dall’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dunque, per Barbara D’Urso si è aperto un nuovo spiraglio nel palinsesto Rai, proprio dopo Mara Venier. Il magazine parla infatti della seconda parte del pomeriggio domenicale come possibile slot ideale per "Carmelita", che andrebbe così a prendere il posto di Francesca Fialdini alla guida di Da noi… a ruota libera (probabilmente, però, con un nuovo programma, forse sul modello di Pomeriggio Cinque).

Al momento non ci sono ovviamente né conferme né smentite (e rimane difficile da credere che viale Mazzini voglia privarsi di un volto "sicuro" come quello di Francesca Fialdini); quel che è certo è che se questa ipotesi si concretizzasse rappresenterebbe un clamoroso gesto di sfida nei confronti della concorrenza Mediaset. Nella stessa collocazione del weekend, Barbara D’Urso andrebbe infatti a sfidare Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi e uno dei simboli delle reti del Biscione con Verissimo.