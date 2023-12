Dopo oltre tre mesi di convivenza, tra gli inquilini della Casa del Grande Fratello inizia ad esserci una certa insofferenza. Nello specifico, nelle ultime ore si è verificata un’accesa discussione tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi. La fotografa si è sfogata con gli altri concorrenti in seguito ad alcuni comportamenti dell’attrice che non le sono affatto piaciuti.

Beatrice Luzzi e Letizia Petris sono state protagoniste di una lite molto particolare, nata da una semplice bottiglia di vino, probabilmente un pretesto per sfogare in realtà malumori che girano ormai da tempo. Il tutto è accaduto durante la cena, quando Letizia ha deciso di prendere una bottiglia di vino da versare a tutti gli inquilini. Quando però è arrivato il turno di Beatrice, quest’ultima ha avuto una reazione molto particolare, cercando di strappare di mano la bottiglia alla Petris. "Sono qui, lo sto facendo. Qual è il problema Bea? Mamma mia. Lo sto facendo io, qual è il tuo problema?", ha detto la fotografa.

Sottovoce, Beatrice ha dunque chiesto a Letizia di lasciarla in pace, e non è quindi mancata la risposta immediata della fotografa che ha prontamente affermato: "Io ti devo lasciare in pace? Volentieri guarda. Da ora in poi. Sei insopportabile mamma mia". Non contenta, Beatrice si è poi lamentata con Letizia per averle leggermente sporcato la mano mentre le versava il vino. La Petris, esasperata, è quindi andata da Beatrice con un fazzoletto per pulirla esclamando ironica: "Prego. Guarda mi dispiace tantissimo di averti sporcato la mano mentre ti versavo il vino. Mamma santa oh". Per poi aggiungere: "Nervosa, nevrotica".



Letizia, fortemente infastidita, dal comportamento di Beatrice nei suoi confronti, si è poi sfogata con Perla Vatiero e Marco Maddaloni rivelando tutta la sua delusione: "Non posso stare cosi per una roba del genere. Con tutti noi lo ha sempre fatto, quando sapeva che eravamo più deboli e che quindi saremmo crollati. Lei sa bene che settimana è questa per me. Sto provando a stare con la testa alta. Lei sa perfettamente cosa sto vivendo – ha detto Letizia –. Lei fa sempre così, ti attacca quando sei più debole. Con me non lo fa mai, lo fa solo quando sa che mi fa male. Mi ha rovinato la serata".

Perla ha quindi cercato di smorzare la tensione consigliandole di non dare tutto questo peso alle parole e agli atteggiamenti di Beatrice. "Devi stare bene te, non devi forzare le cose che non ti appartengono. Tu non devi permettere a nessuno di rovinare i tuoi momenti. Esisti solo tu – ha detto l'ex di Mirko Brunetti a Letizia –. Devi fare così. Prendilo come un momento di crescita personale. Usalo, mettilo in atto. Lo stai facendo per te. Devi imparare a lasciarti scivolare le cose di dosso. Impara qui e ti servirà anche nella vita".