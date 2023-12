Lo scorso ottobre, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (all’epoca erano ancora una coppia) andarono a Roma per festeggiare il compleanno di Edoardo Donnamaria, che lo scorso 9 ottobre ha compiuto 31 anni.

All’epoca si scatenarono numerose polemiche in merito alla reunion tra gli ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo? Con Oriana e Daniele, infatti, c’era anche la miglior amica di quest’ultimo, Valentina Vignali, anche lei ex gieffina. Le fan di Antonella Fiordelisi iniziarono immediatamente a fare ipotesi circa un presunto flirt tra Edoardo e l’influencer e cestista riminese.

Teoria decisamente fantasiosa, che venne smontata dalla stessa Valentina Vignali. Incalzata sui social, l’ex gieffina aveva postato su Twitter una foto in compagnia della Fiordelisi e ha chiarito: “Vi rispondo così, con una foto di dieci giorni fa. L’ex delle amiche per me hanno la v*gina. Passo e chiudo”.

Nelle ultime ore, però, sono giunte nuove segnalazioni ad Antonella su Valentina e Donnamaria. Non si è fatta attendere la replica dell’influencer campana attraverso il suo canale broadcast Instagram: “Ragazzi, vi chiedo di non mandarmi più segnalazioni di cose che non mi riguardano. P. s.: Lasciate stare Valentina che lei è una vera amica”.