Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata a parlare del triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, una delle dinamiche che più ha appassionato i telespettatori del Grande Fratello.

L’ex di Davide Donadei, protagonista della settima edizione del Gf Vip, ha espresso il suo giudizio sul triangolo. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.it: “Più o meno lo sto seguendo, anche perché qui su Instagram ci sono solo spezzoni loro. In realtà li seguo da Temptation Island, dove all’inizio Perla non mi era piaciuta, e l’ho ammesso pubblicamente. Mi piacevano molto Mirko e Greta.

Greta non l’ho mai vista come molte di voi la vedono. Non è l’apparenza che conta, ma quello che esprimono gli occhi e determinate cose. Quindi sono sempre stata dalla parte di Greta e Mirko. Dentro al GF inizialmente Mirko sembrava molto preso da Perla, quindi mi sono detta ‘non è che questi due in fondo in fondo si amano?’. No, invece ho capito che qua veramente abbiamo Mirko che se inizialmente poteva provare qualche sentimento, ad oggi ama solo sé stesso. Credo che Mirko stia percorrendo la strada sbagliata, non so se suggerito da qualcuno… Sta amando sé stesso in modo sbagliato, sta vedendo la strada del successo che gli farà del male. E’ una scena vista e rivista perché fondamentalmente l’uomo, a meno che non sei bello come il sole o hai un talento particolare… Sta sbagliando, è completamente accecato. Non è una critica, forse è un consiglio”.

Su Greta e Perla, Chiara Rabbi ha invece detto: “Le ragazze, chi più, chi meno, le vedo pseudo vittime prese da questa situazione. Quindi auguro ad entrambe di sbloccarsi e andare avanti nel migliore dei modi. Mirko invece dovrebbe tornare un attimo sul pianeta terra”.