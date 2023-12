Ieri, 28 dicembre, Perla Vatiero ha festeggiato il suo 28esimo compleanno nella Casa del Grande Fratello, e la produzione le ha organizzato un party.

Già il giorno prima, allo scoccare della mezzanotte, la sorella di Perla, Loana, insieme ad altri amici della gieffina, si era appostata all’esterno della Casa di Cinecittà con megafono e fuochi d’artificio per fare una sorpresa alla gieffina. L’ex di Mirko Brunetti è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che a pochi metri di distanza c'era la sorella: "Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo", le ha urlato.

Perla ha poi ringraziato i suoi inquilini che le hanno organizzato, con l'aiuto degli autori, la festa di compleanno. La gieffina ha confessato di essere felice di festeggiare in loro compagnia: "Sono contenta di condividere questo momento con voi, mi sono sentita subito a mio agio qui. In ognuno di voi in questo percorso prendo qualcosa di positivo, siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi", le sue parole. Dopo le sorprese, la Vatiero, emozionata, ha fatto gli auguri di buon compleanno anche alla sorella gemella, Dalila, morta a soli 7 mesi di vita: "Al cielo, facciamo tanti auguri anche a lei".

Ieri sera, anche Angelica Baraldi ha deciso di fare una sorpresa a Perla. L’ex gieffina si è posizionata all’esterno della Casa, e attraverso un megafono ha augurato buon compleanno all’ex coinquilina. Ma un dettaglio non è sfuggito agli utenti: il megafono utilizzato da Angelica era firmato da un’amatissima ex vippona, ovvero Oriana Marzoli. In sostanza, il proprietario del megafono in questione è un fan della “reina” e, evidentemente, lo è anche di Perla Vatiero.