Perla Vatiero ha festeggiato il suo 28esimo compleanno nella Casa del Grande Fratello, e come di consueto la produzione le ha organizzato un party. Durante la festa, Greta Rossetti le ha scritto una lettera, e le ha chiesto scusa per come sono andate le cose durante e dopo Temptation Island.

“Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”.

Durante i suoi primi giorni nella Casa di Cinecittà, Greta aveva raccontato di aver cambiato opinione su Perla: “Ho conosciuto il racconto che Mirko mi ha fatto di Perla. Io sentivo solo le sue parole e mi faceva un quadro della situazione non bello. Non conoscendo lei di persona non potevo fare un confronto e farmi un’idea mia. Adesso che sono qui dentro di sicuro una visione totalmente diversa”.

Le due si erano poi confidate dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti, con l’ex tentatrice che aveva rivelato alla coinquilina che il ristoratore rietino non aveva parlato bene di lei: “Lui non è che dicesse tutte queste belle cose di te, devo essere sincera. Certe volte ti ha descritta anche come un po’ fuori di testa. Io sapevo solo alla sua versione e adesso invece ho una visione diversa. Poi lasciamo stare, perché ha fatto e detto cose pesanti. Sì roba assurda che io forse farei dopo tanti anni di relazione. E lui invece le ha dette subito dopo poche settimane. No, non parlo del tatuaggio, ma di altro e più forte. Una convivenza? No di più, però ora non vorrei dirlo perché lo metterei in una posizione scomoda. Anche perché è appena uscito”.