Elodie ha annullato il suo concerto a Teramo, in programma ieri, lunedì 1 gennaio. La cantante è stata fermata da alcuni problemi di salute, in particolare una forte tracheite, influenza e tosse. Ad annunciarlo, con tanto di scuse, è stata la stessa Elodie sui suoi profili social.

“Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”.

Ma, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, Elodie non sarebbe influenzata, e si troverebbe in vacanza in Egitto insieme ad Andrea Iannone. L’esperto di gossip ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto della cantante appena atterrata: “Appena atterrata ad Hurghada in Egitto con Iannone”.