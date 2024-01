Nella tarda mattinata di mercoledì 3 dicembre, Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello a causa della morte di suo padre.

Mentre il futuro di Beatrice nel reality show rimane incerto, un video che circola sui social ha catturato momenti di allegria tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, suscitando speculazioni sul loro presunto coinvolgimento nella discussione sull’uscita dell’attrice. La situazione ha alimentato la polemica sul web, con molti indignati per un comportamento ritenuto inappropriato date le circostanze.

Un video mostra il bidello calabrese e la concorrente romana durante una conversazione, dove Anita chiede: "Ma è la cosa che sappiamo già?", e Giuseppe risponde in modo criptico, dicendo qualcosa come "una cosa che ti può fare piacere o non piacere". Questi commenti hanno suscitato indignazione tra gli spettatori, che hanno accusato i due gieffini di mancanza di tatto in un momento così delicato.

Tuttavia, alcuni si sono interrogati su come fosse possibile che solo loro avessero contezza di tale circostanza, poiché nessun altro ne faceva menzione. Sembrerebbe che la ragione risieda nella discussione riguardante il gioco della Tombola. I concorrenti avevano intenzione di chiamare Beatrice Luzzi per farla partecipare al confessionale, ma si sono accorti della sua assenza.