Mercoledì 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello dopo avere appreso la tragica notizia della morte del padre Paolo. Ieri pomeriggio, Fanpage ha fatto sapere che una loro fonte avrebbe rivelato che l’uscita dell’attrice non sarebbe definitiva, e che quindi potrebbe anche decidere di rientrare in gioco.

L'aggiornamento su Beatrice Luzzi

Un’ipotesi confermata anche durante Pomeriggio 5 da Myrta Merlino: “Come già sappiamo Beatrice Luzzi è uscita stamani dalla casa del Grande Fratello. Questo perché purtroppo ha avuto un grave lutto e lo possiamo dire perché la comunicazione è stata fatta sul suo profilo Instagram ufficiale. È mancato il suo caro papà. Quindi questa mattina in tarda mattinata ha abbandonato la casa del GF e ancora non sappiamo quale sarà il suo destino nel gioco. Va detto che non è ancora stato stabilito se rientrerà o non rientrerà. Questo lo deciderà lei insieme al Grande Fratello. Ovviamente è stato già annullato il televoto perché Beatrice era in nomination. ora però cambieranno anche tutti gli equilibri all’interno del reality. La sua mancanza siamo certi che si farà sentire”

Dayane Mello e Adriana Volpe, i messaggi di vicinanza a Beatrice

Tantissimi i messaggi di vicinanza a Beatrice per il tragico lutto che l’ha colpita. Oltre ad Adriana Volpe, che all’epoca lasciò il Gf Vip dopo la morte del suocero, anche Dayane Mello ha scritto un messaggio a Beatrice Luzzi. La modella brasiliana, com’è noto, durante la sua avventura nella Casa di Cinecittà perse il fratello in seguito ad incidente stradale, e dato che eravamo in piena pandemia (febbraio 2021), decise di non ritirarsi e di seguire il funerale in diretta streaming. Una volta atterrata in Brasile, infatti, avrebbe dovuto sottoporsi ad una quarantena di una settimana.