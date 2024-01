Questa sera, sabato 6 gennaio, non ci sarà il classico appuntamento con il Grande Fratello. Il reality show tornerà in onda lunedì 8 gennaio in prima serata su Canale 5 alle ore 21,30.

Nel frattempo, si mormora che in queste ore si sia verificato un vero e proprio terremoto dietro le quinte. E, stando ad alcune indiscrezioni, gli autori starebbero preparando un televoto flash eliminatorio.

Alfonso Signorini, infatti, non riesce più a tollerare gli atteggiamenti gravissimi di alcuni inquilini della Casa (parliamo di Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Letizia Petris), e per porre un freno a quanto accaduto nella casa dopo l’uscita di Beatrice Luzzi per la morte di suo padre, sembra avere tutta l’intenzione di prendere provvedimenti. I cinque concorrenti saranno chiamati in studio, e gli verranno mostrate le clip con gli atteggiamenti e le parole di cui si sono resi protagonisti, soprattutto dopo che sono stati informati del lutto che ha colpito l’attrice.

Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio, che si preannuncia decisamente infuocata.