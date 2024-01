Nella giornata di ieri, Deianira Marzano, in una storia su Instagram ha rivelato che ci sarebbe “aria di crisi tra una coppia”, e che svelerà “i dettagli nei prossimi giorni”. Al contempo l’esperta di gossip ha sottolineato che non si tratta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, né tantomeno di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Poche ore fa, la nota influencer campana ha aggiunto: “Pare che la coppia sia andata in crisi perché lei si aspettava un regalino più ‘importante’ a Natale per suggellare il loro amore, che non è arrivato… Ma lui non è proprio il tipo, purtroppo, per questo genere di cose… e neanche fa uno sforzo. Pare che lei si lamenti che sembra un eterno bambinone e non pensa al futuro”.

Sui social, gli utenti hanno iniziato a fare ipotesi su quale coppia potesse trattarsi e, in queste ore, sono stati fatti da più parti i nomi di Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sono diverse settimane, infatti, che la sorella di Clizia e il videomaker romano non appaiono insieme sui social, motivo per cui, secondo qualcuno, potrebbero essere la coppia a cui si riferisce la Marzano.

Si tratta, dunque, di Micol e Tavassi? Non ci resta che attendere gli aggiornamenti di Deianira per scoprirlo.