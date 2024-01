Questa sera, lunedì 8 gennaio, andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello.

Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono baciati. A confessare che tra i due c’è stato un riavvicinamento in Confessionale sono stati loro stessi nel corso di una conversazione notturna.

“Due cretini di 20 anni, due cretini di 15 anni”, ha esordito Monia, e a quel punto Massimiliano ha risposto: “In confessionale poi? Come ti è venuto in mente? Ti sei sentita libera?”. “Perché non c’era nessuno, mi è venuto naturale. Mi sembrava la guancia. E adesso? Non lo so. Non mi passava proprio nel cervello. Io mi sono girata, non pensavo… E allora? Come se non ci siamo mai baciati. Però te lo sei preso? Fino a lunedì non lo saprà nessuno”, ha detto Monia. Infine, Varrese ha concluso: “Certo, che faccio, scappo?”.

Pochi minuti fa, l’account Instagram del Grande Fratello ha pubblicato il video del bacio che Massimiliano e Monia si sono dati in Confessionale.