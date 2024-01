Questa sera, lunedì 8 gennaio, andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello.

Come anticipato da Fanpage.it, Beatrice Luzzi – uscita dalla Casa lo scorso 3 gennaio dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa del padre – rientrerà in gioco. Le anticipazioni, però, non forniscono dettagli sull’eventuale decisione degli autori contro gli inquilini che non hanno mostrato rispetto per il lutto che ha colpito l’attrice.

Ecco le anticipazioni riportate dal comunicato stampa diffuso da Mediaset: “Lunedì 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Questa sera Beatrice rientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta di rientrare in gioco.

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sono sempre più vicini, il loro rapporto è sempre più stretto. Nel corso della puntata saranno entrambi protagonisti di una sorpresa: per lei la mamma e per lui il papà”.