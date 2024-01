Nella Casa del Grande Fratello, durante un momento di confidenze con Vittorio Menozzi, Greta Rossetti ha criticato l’atteggiamento di alcuni coinquilini: “Dicono delle cose davanti e dietro ne fanno altre. Poi creano liti per fare dinamica…”.

“Adesso mi hanno chiesto perché sto con te? Ti limita questa cosa e innervosisce. Sono calma e buona, porto pazienza. Poi se mi parte… ed è da stamattina. Monia non è, sono altri atteggiamenti che non mi piacciono in generale. Vedo cose che succedono che non mi piacciono. Sono vera e magari è sbagliato per stare qui, dove devi creare dinamiche pur di. Io so cosa passa fuori e so chi passa bene e chi no. Ma anche se passasse bene non riuscirei”. Vittorio si è detto molto d’accordo con l’ex di Mirko Brunetti, e comprende le ragioni del suo pensiero in quanto anche lui si è spesso trovato nella stessa situazione.

Greta ha anche aggiunto di essere infastidita dal fatto che alcuni facciano battutine sul suo rapporto con Vittorio. Lei, infatti, lo reputa semplicemente un amico, ma nota come diversi concorrenti ci mettano malizia e spingono affinché possa esserci dell’altro tra loro.