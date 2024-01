E’ esploso l’ennesimo caso sui social che riguarda una delle figure più controverse di questa edizione del Grande Fratello, ovvero Anita Olivieri.

Proprio ieri, infatti, la concorrente romana, si trovava in stanza, e la si è sentita parlare con una voce maschile che le ha detto “Niente… provo con queste cose”, e Anita ha risposto: “Quello che volevo, volevo proprio questo”.

La Olivieri è stata poi raggiunta in camera da Federico Massaro, che le ha chiesto chi ci fosse in stanza, ma lei ha risposto che non c’era nessuno, eccezion fatto per Fiordaliso che però dormiva. Sul web, dunque, in queste ore in molti si stanno chiedendo a chi appartenesse la voce maschile con la quale Anita stava parlando ieri sera.

Non è la prima volta che ci sono “ombre” sulla concorrente romana da quando ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia. In diverse occasioni, infatti, è emerso il sospetto che Anita abbia un rapporto privilegiato con uno degli autori, con il quale, si mormora, abbia addirittura un flirt.