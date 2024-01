“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con la calza appesa al collo col carbone, col ferro e l’ottone…”.

Sono i versi iniziali della canzone natalizia “La Befana Trullalà”, incisa da Gianni Morandi nel 1978. Il brano, i cui autori sono Paolo Dossena, Sergio Rendine e Roberto Viscarelli, era la sigla del programma 10 Hertz, andato in onda su RAI 1 dal 18 ottobre 1978 al 5 marzo 1979 e condotto dallo stesso Morandi.

Ebbene, dono 46 anni, l’eterno ragazzo di Monghidoro si veste da Befana e pubblica la sua foto sul proprio profilo Instagram e scrive “Viva la Befana”.

Sempre amatissimo dai suoi fan (su Instagram ha oltre 2 milioni di followers), Gianni è intramontabile se si pensa che a da poco ha compiuto 79 anni (11 dicembre scorso). Intramontabile ma anche attuale, moderno e inarrestabile.

Gli auguri di Fiorello a VivaRai2

Per l'occasione, Fiorello ha voluto fargli gli auguri e l'ha chiamato in diretta a VivaRai2. Una videochiamata mattutina a cui Gianni ha risposto sorridendo e intonando il brano “Apri tutte le porte”, che ha portato al Festival di Sanremo nel 2022. Alla domanda del conduttore come festeggerà questa giornata, Morandi ha risposto: “Adesso vado a fare 2-3 km di corsa”.

Sarà questa sua dinamicità la medicina giusta della sua eterna giovinezza? O è l’amore che il pubblico nutre nei suoi confronti a ringiovanirlo giorno dopo giorno?

Infatti il cantante bolognese è sempre circondato dall’affetto dei suoi fan: nonni, genitori e figli, visto che è sulla cresta dell’onda da oltre 60 anni. Infatti il suo primo singolo di successo “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” lo ha inciso nel 1962, a soli 17 anni.

E l’anno scorso l’abbiamo visto sul palco di Sanremo come co-conduttore insieme ad Amadeus, raccogliendo consensi ed applausi a scena aperta.

Allora forza Gianni, facci sognare ancora per tanti anni. Vederti così bello e pimpante a 79 anni ci infonde tanto ottimismo e ci aiuta vivere meglio.