Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 8 gennaio, Beatrice Luzzi è tornata nella Casa dopo la morte di suo padre.

Quando è arrivato il momento dell'ingresso in casa dell’attrice, con gli inquilini freezati, lei ha rivolto alcune parole a tutti, annunciando così il suo rientro: "È la seconda volta che vi lascio nell'incertezza, improvvisamente. Mi dispiace. Purtroppo è successo quello che sapete, sono stata investita da un dolore enorme e non vi nego che quella di capire cosa fosse meglio fare è stata una decisione difficilissima. Allora mi sono ricordata delle parole di mio padre nell'ultimo incontro a Natale, quando mia ha detto: ‘Questa volta non mollare, non come le altre volte, vai fino in fondo, finché riesci’. E quindi sapendo che mia madre ha molte persone ad assisterla, tra cui i miei figli, ho deciso che era giusto continuare questo percorso rappresentando i valori con cui sono stata cresciuta, valori di responsabilità individuale e collettiva, libertà e rispetto per sé e per gli altri. Spero che tutti noi si riesca a fare un passo in avanti, anche alla luce di questo dolorosissimo evento capitato a me, ma credo a tutti noi, perché alla fine, comunque, ci lega qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua, ben trovati".

Ma prima che l’attrice rimettesse piede nella Casa di Cinecittà, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip con le reazioni degli inquilini alla notizia della morte del padre, e al momento delle Nomination, Beatrice ha deciso di nominare Anita Olivieri, sostenendo che i comportamenti di quest’ultima sono stati poco empatici verso di lei: “Come immaginerai, Alfonso, oggi ho l’imbarazzo della scelta stasera. Liberi tutti finalmente. Quindi ho deciso, con grande turbamento, di andare per priorità. Considerando che abbiamo tutti tanti difetti e pregi, nomino Anita perché penso che tra tutti è quella che forse ha dimostrato di avere un po’ meno cuore”.