Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio, è andata in scena una lite ai limiti del “surreale” tra Paolo Masella e Vittorio Menozzi. Il macellaio romano, infatti, ha accusato il coinquilino di essere andato da Letizia Petris a darle la buonanotte in mutande.

“Sei andato da Letizia in mutande a darle la buonanotte e a me non è piaciuto, è questione di tatto. A me ha dato fastidio. Io non andrei mai a dare la buonanotte in mutande a una ragazza, io ho la mia mentalità. Non dico che sia la più giusta del mondo, ma è la mia. Letizia si è distaccata da te perché prima tu le stavi molto più vicino. Ti sei distaccato perché lei è stata la prima a distaccarsi da te”.

Poi, Paolo ha aggiunto: “Quante volte ho detto a Letizia ‘appena mi allontano da te Vittorio si avvicina‘. E quante volte lo ha fatto? Tantissime! Le ho contate! Questo è successo molte volte, non ho scritto scemo in faccia eh. Vittorio, non sono scemo. Ti avvicini a lei ogni volta che mi allontano, ho controllato, le ho contate. Questa è una questione di tatto, io sono geloso. Ma quello che ti ho detto non l’ho notato solo io eh, anche altri lo hanno notato. A te piace Letizia, me lo hai detto tempo fa. Non puoi pretendere che non mi dia fastidio se un ragazzo va in mutand3 sul letto della ragazza con cui mi sto frequentando”.

Non si è fatta attendere la reazione di Vittorio: “Ma cosa stai dicendo? Ti stai inventando tutto! Per me libertà, rispetto e divertimento sono valori imprescindibili. Letizia mi piace come testa, mi piace come amica”. A prendere le difese del modello è stato in un secondo momento anche Alfonso Signorini: “Vittorio non ha mai messo malizia, non è una mancanza di rispetto, è sotto gli occhi di tutti e lo dico da telespettatore, a me di prendere le difese di Vittorio non me ne frega niente”.

A quel punto, Beatrice Luzzi ha fatto notare che tanti degli uomini della Casa girano in costume da bagno. Paolo ha fatto la morale a Vittorio quando è il primo a fare a girare costantemente in mutande e a dorso nudo. Su X, infatti, girano tantissime foto del macellaio romano che lo ritraggono costantemente svestito, oppure sotto la doccia mentre, intento a lavarsi, abbassa il costume mostrando le sue parti intime.